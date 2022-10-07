Topraklık Mahallesi 615 sokakta akraba oldukları ileri sürülen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, 19 yaşındaki B.K., 27 yaşındaki Y.K., 24 yaşındaki F.K. ile 29 yaşındaki Z.K. vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ile Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.