Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hektaş, yeni tohumlarını ilk olarak pamuk üretiminin merkezlerinden Aydın'ın Söke ilçesi ile Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gerçekleştirdiği Tarla Günleri'nde üreticilere tanıttı. AR-GE ve ıslah çalışmaları sonucunda geliştirilen iki yerli pamuk tohumu, yüksek verim potansiyeli ile her türlü toprak yapısına ve makineli hasada uygun olma özellikleriyle ön plana çıkıyor.

"Volkan" tohumu ilk olarak, Aydın'ın Söke ilçesinde, "Selçuk Bey" tohumu ise Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde binden fazla üreticinin katılımıyla düzenlenen "Tarla Günleri" etkinliklerinde tanıtıldı. Pamuk üretimi ve ticaretinin önemini vurgulamak amacıyla dünya genelinde her yıl 7 Ekim'de kutlanan "Dünya Pamuk Günü" öncesinde düzenlenen Tarla Günleri'ne yoğun ilgi gösteren pamuk üreticileri, yeni yerli çeşitleri yerinde görme ve Hektaş'ın teknik ekiplerinden ürünlerle ilgili detaylı bilgi alma fırsatı buldu.

7 Ekim Dünya Pamuk Günü

Verilen bilgiye göre, Dünya Pamuk Günü girişimi, ilk olarak 2019'da "Cotton Four" adıyla anılan Sahra Altı Afrika'daki pamuk üreticisi ülkelerin Dünya Ticaret Örgütü'ne 7 Ekim'in Dünya Pamuk Günü olarak kutlanmasını önermeleriyle doğdu. Ardından Birleşmiş Milletler (BM), Uluslararası Pamuk Danışma Kurulu'nun (ICAC) önerisiyle aynı yıl 7 Ekim'i Dünya Pamuk Günü ilan etti.

BM, Dünya Pamuk Günü'nde düzenlenen etkinliklerle uluslararası kamuoyunda pamuk sektörünün görünürlüğünün artırılmasını, ekonomik kalkınmada ve uluslararası ticaretteki rolünün anlatılmasını, ayrıca yoksulluğun azaltılmasında oynadığı kritik role ilişkin farkındalığın artırılmasını amaçlıyor.