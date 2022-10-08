Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Milas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen yapıların yıkım çalışmasını yürütüyor.

Belediye ekipleri Gökbel Mahallesi Molla İbrahim Koyu'nda, ormanlık alan içerisine 300 metrekarelik bir alanda deniz manzaralı olarak izinsiz inşa edilen taş evin yıkımını gerçekleştirdi.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, gazetecilere, çevresi mavi ve yeşil ile bezeli Milas’ın güzelliklerine sahip çıkmak ve doğal dengeyi korumak için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Tokat, doğanın tahribatına neden olacak kaçak uygulamalarla mücadelelerine ara vermeden devam edeceklerini vurguladı.

Öte yandan, yıkım çalışmalarının önümüzdeki hafta da Kıyıkışlacık Mahallesi Zeytinlikuyu mevkisinde devam edeceği öğrenildi.