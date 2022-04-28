İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün alt yapılanmalarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, muhtemel eylem, etkinlik ve saldırıların önüne geçilebilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında PKK/KCK terör örgütüne yönelik Mardin'in kırsal alanlarında yürütülen operasyonlarda ele geçirilen dijital materyal incelendi.

İncelemede, PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütü için kırsalda faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.