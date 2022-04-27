Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 23:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da bombalı saldırı uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Nijerya hükümeti, ülkede Ramazan Bayramı'nda olası bombalı saldırılar konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.
Nijerya hükümeti Devlet Güvenlik Servisi (DSS) Sözcüsü Peter Afunanya, yaptığı yazılı açıklamada, kurumun silahlı çetelerin kritik altyapıya, ibadethanelere ve eğlence merkezlerine saldırı düzenleme planını ortaya çıkardığını duyurdu.
Afunanya, Ramazan Bayramı sırasında halkın olası bombalı saldırılara karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
Nijerya'da son olarak 4 Nisan'da Plateau eyaletinde bir festivalde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Nijerya
Son Haberler
- 23:59
- 23:51
- 23:44
- 23:42
- 23:59
Sıradaki Haber
Askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik 2022 mayıs celp ve sevk tarihleri
Yükleniyor lütfen bekleyiniz