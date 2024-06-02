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Güncel
AA 02.06.2024 10:12

Mardin'de polis ekipleri denetim yaptı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde "Huzur Uygulaması" kapsamında denetim yapıldı.

Mardin'de polis ekipleri denetim yaptı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube ve Trafik Denetleme Şube müdürlükleri ekipleri ile Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede uygulama gerçekleştirildi.

2 farklı noktada yapılan uygulamalarda, 7 resmi ekip otosu, 14 motosikletli polis, 42 personel görev yaptı.

Uygulama kapsamında 125 kişi kontrol edildi.

Ekiplerce gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 107 motosiklet ve 85 otomobil sürücüsü olmak üzere 192 araç sürücüsü kontrol edildi.

Uygulamada, 107 sürücüye idari para cezası uygulandı, 8 motosiklet trafikten men edildi.

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