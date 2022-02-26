Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 17:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de jandarmanın bulduğu yaralı baykuş koruma altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Mardin'de jandarma ekiplerince devriye görevi sırasında bulunan yaralı baykuşun tedavisi yapıldı.
Mardin'de jandarma ekiplerince devriye görevi sırasında bulunan yaralı baykuşun tedavisi yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Derik İlçe Jandarma Komutanlığınca icra edilen devriye görevi esnasında yaralı olarak bulunan baykuş muhafaza altına alınarak ilk tedavisi yapıldı.
Ekipler daha sonra baykuşu Mardin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.
Etiketler: Mardin Jandarma Genel Komutanlığı Doğal Yaşam
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