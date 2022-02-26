Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 17:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kendi evini yaktığı iddiasıyla gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir evde annesiyle yaşayan, madde bağımlısı olduğu ve kendi evini yaktığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Aydın'ın Ovaeymir Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin çalışması sonucu söndürülen yangında maddi hasar oluştu.
Annesiyle birlikte yaşayan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen A.Z, yangını çıkardığı suçlamasıyla gözaltına alındı.
Şüphelinin annesi N.Z, sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.
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