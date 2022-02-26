Malatya'nın Arapgir ilçesinin önemli turistik merkezlerinden biri olan ve her yıl binlerce yerli yabancı turistin ziyaret ettiği, Kayaarası Kanyonu içerisinde geçen Kozluk Çayı’nın debisi, eriyen kar suları ve sağanak nedeniyle arttı.

Debinin yükselmesiyle çayda sabah saatlerinde taşkınlar meydana geldi.

Taşkın nedeniyle çayın çevresinde bulunan yollar ve yürüyüş rotaları su altında kaldı.

Yetkililer, Kozluk Çayı çevresinde ikamet eden vatandaşları tedbirli olmaları için uyardı.