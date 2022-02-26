Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 16:51Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kozluk Çayı taştı, yollar su altında kaldı
[Fotoğraf: İHA]
Malatya’nın Arapgir ilçesinde eriyen kar suları ve sağanak Kozluk Çayı’nda taşkınlara neden oldu. Çayın çevresindeki yollar ve yürüyüş rotaları su altında kaldı.
Malatya'nın Arapgir ilçesinin önemli turistik merkezlerinden biri olan ve her yıl binlerce yerli yabancı turistin ziyaret ettiği, Kayaarası Kanyonu içerisinde geçen Kozluk Çayı’nın debisi, eriyen kar suları ve sağanak nedeniyle arttı.
Debinin yükselmesiyle çayda sabah saatlerinde taşkınlar meydana geldi.
Taşkın nedeniyle çayın çevresinde bulunan yollar ve yürüyüş rotaları su altında kaldı.
Yetkililer, Kozluk Çayı çevresinde ikamet eden vatandaşları tedbirli olmaları için uyardı.
Etiketler: Malatya Sağanak Yağış Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı
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