Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 17:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kırşehir'de meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
Ankara Caddesi'nde iş arkadaşları M.Y. ve H.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K, bıçakla M.Y'yi kasığından yaraladı.
Ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.Y, buradaki müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayın ardından kaçan H.K, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Etiketler: Kırşehir
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