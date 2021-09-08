İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla koronavirüs vakaları artan Girmeli ve Duruca Mahalleleri 14 gün boyunca karantinaya alındı.

Jandarma ekiplerince alınan önlemle her iki mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı.