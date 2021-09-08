Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 09:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de iki mahalle artan Covid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde artan Covid-19 vakaları nedeniyle Duruca ve Girmeli kırsal mahalleleri karantinaya alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla koronavirüs vakaları artan Girmeli ve Duruca Mahalleleri 14 gün boyunca karantinaya alındı.
Jandarma ekiplerince alınan önlemle her iki mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Etiketler: Mardin Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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