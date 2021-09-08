Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 09:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars Kalesi "kas hastası" çocuklara dikkat çekmek için kırmızı renkte aydınlatıldı
[Fotoğraf: AA]
Kars Belediyesi, tarihi Kars Kalesi'ni Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığına dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla kırmızı renkte ışıklandırdı.
Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatıyla sarı renkte olan Kars Kalesi'nin ışıklandırılması, 7 Eylül Duchenne Musküler Distrofi (DMD) farkındalık günü dolayısıyla kırmızı renge dönüştürüldü.
Öksüz, toplumsal farkındalığı artırmak, çocukların yaşam kalitelerini yükseltmek için çalışmaların devem edeceğini kaydetti.
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