Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatıyla sarı renkte olan Kars Kalesi'nin ışıklandırılması, 7 Eylül Duchenne Musküler Distrofi (DMD) farkındalık günü dolayısıyla kırmızı renge dönüştürüldü.

Öksüz, toplumsal farkındalığı artırmak, çocukların yaşam kalitelerini yükseltmek için çalışmaların devem edeceğini kaydetti.