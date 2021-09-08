Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de otelde kalan temaslı kişiye 4 bin 50 lira ceza yazıldı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de otelde kalan bir kişi, Covid-19 durumunun temaslı çıkması üzerine 4 bin 50 lira ceza uygulanarak karantinaya alındı.
Kırıkkale'de alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi'ndeki otelde konaklayan U.Ü. hakkında arama kaydı olduğu ihbarı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri otele gitti.
Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında U.Ü'nün aranmadığını tespit eden ekipler, HES kodu sorgusunda ise şüphelinin Kovid-19 temaslısı olduğunu belirledi.
Polis ekiplerinin bilgi vermesi üzerine, otele İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri geldi.
Ekipler, İzmir'den gezmek için memleketi Kırıkkale'ye geldiği belirlenen U.Ü'yü, karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira ceza uygulayarak yurda yerleştirdi.
Etiketler: Kırıkkale Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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