Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen kadın öldü
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'deki Porsuk Çayı'na düşen kadın hayatını kaybetti.
Yeni Mahalle Suboyu Sokak'ta Porsuk Çayı kenarında yürüyen Ümmügül Can (72), henüz belirlenemeyen nedenle suya düştü.
Olayı görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Polis, AFAD ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi dalgıç ekibi, çayda arama çalışması başlattı.
Yaklaşık yarım süren aramaların ardından Can kıyıya çıkarıldı. 112 Acil Sağlık ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, incelemenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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