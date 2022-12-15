Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe 12:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de elektrik akımına kapılan çocuk yaşamını yitirdi
[İHA (Arşiv)]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde elektrik akımına kapılan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kırsal Küçükboğaziye Mahallesi'nde yaşayan Yasin Kaymaz, duş almak için girdiği banyodan çıkmayınca ailesi banyoya girdi.
Elektrik akımına kapılan Kaymaz'ı banyoda hareketsiz bulan ailesi, sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, kurtarılamadı.
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