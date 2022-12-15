Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe 12:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da hırsızlık operasyonunda 1 gözaltı
Karaman'da otomobil hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
A.D, Zembilli Ali Efendi Mahallesi'nde sabah işe gitmek için evden çıktığında otomobilinin yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi.
Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.
Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, aracın Karaman-Mersin yolu atış poligonu yakınlarındaki ormanlık alana girdiğini tespit etti. Bölgede çalışma yapan ekipler, otomobili, değerli parçaları sökülmüş halde buldu.
Hırsızlıkla ilgili şüpheli Ö.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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