Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe 12:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü
[AA (Arşiv)]
Malatya'da bıçaklı kavgaya karışan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Cevatpaşa Mahallesi Anayurt Bulvarı'nda D.A. ile aralarında husumet bulunduğu belirtilen S.B, S.B. ve V.B. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.A. bıçakla yaralandı.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, polis olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Malatya
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