İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, dini istismar eden silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesine yönelik, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı.

3 şüpheli gözaltına alındı

Çalışma kapsamında geçmiş dönemlerde Suriye/Irak çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair bilgiler bulunan Suriye uyruklu 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik Kızıltepe, Artuklu ve Midyat ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.