İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri Şarkışla ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İlçede ikamet eden zanlılar F.K. ve C.S'nin evinde arama yapan jandarma ekipleri, satışa hazırlanmış 39 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.