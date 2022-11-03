Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Karayolları Genel Müdürlüğü, kentteki yatırımlarına devam ediyor.

Kentte 469 kilometre devlet yolu, 45 kilometre il yolu olmak üzere toplam 514 kilometrelik yol ağı bulunuyor.

Yol ağının 378 kilometresi bitümlü sıcak karışımdan, 136 kilometresi sathi kaplamadan oluşuyor.

Kentte 2002 yılı sonuna kadar toplam 17 kilometre bölünmüş yol yapılırken 2003-2022 yıllarında ise bu yol ağına 377 kilometre eklendi. Bununla son 20 yılda bölünmüş yol yaklaşık 22 kat artarak toplam 394 kilometreye çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Yapılan yatırımlarla kentteki 514 kilometre uzunluğundaki yol ağının yüzde 77’si ise bölünmüş yollardan oluştu. 2003-2022 yıllarında 133 kilometre tek yol iyileştirmesi yapıldı. 378 kilometre yol, bitümlü sıcak karışımdan oluşurken 18 adet ve 1116 metre uzunluğunda köprü vatandaşın hizmetine sunuldu. Tespit edilen 24 kaza kara noktası da iyileştirildi.

Kara yolu çalışmaları için 1993-2002 yıllarında 233 milyon lira harcama yapıldı, 2003-2022 yıllarında bu tutar, yaklaşık 26 kat artarak yaklaşık 6 milyar 254 milyon TL'ye ulaştı. Çalışmaların devam ettiği 10 projenin toplam tutarı ise 3 milyar 145 milyon lira oldu.

[Fotoğraf: AA]

Güzergah uzunluğu 79 kilometre olan Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos kara yolu, kentteki önemli projeler arasında yer alıyor.

Proje kapsamında yapılan 335 metre uzunluğundaki Tutak Viyadüğü'nde de çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Tutak Viyadüğü'nün tamamlanmasıyla toplam 37,8 kilometre yol trafiğe açılacak. Böylece, Ağrı ile Patnos arasındaki 79 kilometrelik kesimin 69,8 kilometresi, bitümlü sıcak karışımlı bölünmüş yol olarak tamamlanmış olacak.