Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe 20:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağıyor
[Fotograf: AA]
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Kentin yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışının başladığı Ardahan-Şavşat kara yolunu kullanacak tır ve kamyon şoförlerinin tedbirli olmaları istendi.
İl merkezine bağlı Bağdeşen köyünde de kar yağışı etkili oluyor.
Etiketler: Ardahan Kar Yağışı Yağış
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