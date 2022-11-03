Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe 17:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da yolcu otobüsünde 50 saka kuşu ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Adana'da bir yolcu otobüsünde bulunan 50 saka kuşu doğaya salındı, bir kişiye idari para cezası uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Adana Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den Adana'ya yolcu otobüsüyle 50 saka kuşu gönderileceği bilgisi alması üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı HAYDİ ekipleri işbirliğinde Adana Otogarı'nda önlem aldı.
Ekipler, kuşları otobüsten teslim alan kişiyi yakaladı. Zanlı hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten idari para cezası uygulandı.
El konulan 50 saka kuşu doğaya bırakıldı.
Etiketler: Adana
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