Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün "Üretimle Geleceğimize Işık Tut, Tohum Bizden Üretim Sizden" projesi kapsamında Asri Mezarlık yanındaki pazar alanında buğday tohumu dağıtım töreni düzenlendi.

Proje kapsamında 1700 çiftçiye yüzde 50'si hibe olarak kamu tarafından karşılanan yaklaşık 40 bin dekar alana ekilmek üzere 400 ton Ceyhan-99 ekmeklik buğday ve 450 ton Gündaş makarnalık buğday çeşidi olmak üzere toplam 850 ton yerel buğday tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, törende, devletin tüm imkanlarıyla çiftçilerin yanında olduğunu söyledi.

Üreticinin bu sezon emeklerinin karşılığı aldığını görmekten mutlu olduklarını dile getiren Kökçüoğlu, "Geçen yıl dağıtım töreninde bu buğday tohumu bize yetmez daha fazla destek isteriz dediniz bu yıl genel müdürlüğümüz, valiliğimiz ve belediyemizin destekleri daha da arttı ve geçen yıl dağıttığımız tohumun iki katını sizlere temin ettik. Sizin adınıza başta bakanlığımıza ve emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederim. İnşallah ürününüzün yeşerdiğini, bol ve bereketli hasadınızı görmeyi temenni ederiz" dedi.

Törene Kilis Vali Yardımcısı Semih Doğanoğlu, AK Parti İl Başkanı Murat Karataş, İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara ile çiftçiler katıldı.