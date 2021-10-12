Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen iki proje kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde program düzenlendi.

Burada konuşan Vali Demirtaş, tarımsal üretimin önemine değinerek, çiftçilere verimli bir hasat dönemi diledi.

Daha sonra, "Tarım Arazilerinin Kullanımın Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında 833 çiftçiye yüzde 75 hibe destekli 14 bin dekar alanda kullanılmak üzere 181 bin 600 kilogram kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı.

"Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında ise 81 çiftçiye yüzde 75 hibe destekli yaklaşık 2 bin 600 dekar alanda kullanılmak üzere yaklaşık 18 bin kilogram yonca, fiğ ve yem bezelyesi tohumu verildi.