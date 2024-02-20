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Güncel
AA 20.02.2024 00:52

Mardin'de "1. Kitap Fuarı" açıldı

Mardin'e kazandırılan fuar alanında düzenlenen "1. Kitap Fuarı" açıldı.

Mardin'de "1. Kitap Fuarı" açıldı

Valilik ve Büyükşehir Belediyesince merkez Artuklu ilçesindeki 13 Mart Mahallesi'nde oluşturulan Artuklu Fuar Alanı'nda düzenlenen fuarın açılış töreninde konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, kitap okumanın önemine değindi.

Akkoyun, "2 bin metrekarelik fuar alanını Mardin'e kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bu fuar alanı ve bu kitap fuarı okumaya daha çok vesile olur. Her zaman gençlerimize kitap okumanın ne kadar önemli olduğunu ifade ediyoruz. Kitap okumak hafızayı, kelime haznesini ve kişinin kendisini ifade etme yeteneğini güçlendirir. Uyku ve yaşam kalitesini artırır. Fuara katılan bütün yayınevlerine ve yazarlara teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak da bu tür etkinliklerin ilime daha rahat ulaşmaya vesile olduğunu belirterek, fuarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi.

125 yayınevi ile markanın stant açtığı fuara 20'yi aşkın yazar katılacak.

Konferans, söyleşi, şiir dinletisi ve müzikal oyunların da yer alacağı fuar 28 Şubat'a kadar ziyarete açık kalacak.

Törene, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, kurumların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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