Çok Bulutlu 5.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 20.02.2024 00:21

Gaziantep ormanlarında çam kese böcekleriyle mücadele ediliyor

Gaziantep'te ormanın koruyucuları, orman varlığına ciddi zarar veren çam kese böcekleriyle kafes yöntemiyle mücadele ediyor.

Gaziantep ormanlarında çam kese böcekleriyle mücadele ediliyor

Kentteki yaklaşık 5 bin hektar alanda çalışmalarını sürdüren ormanın koruyucuları, havaların sıcak gittiği şu dönemlerde çam kese böceklerinin artmasıyla çalışmaları hızlandırdı.

Çam kese böceklerini önce ağaçlardan makas yardımıyla kesen ekipler, daha sonra hazırlanan ağzı açık kafeslere topluyor. Burada bir süre bekleyen çam kese böcekleri, ormanlarda bulunan parazitler tarafından tüketiliyor.

Bu sayede ormandaki çam kese böcekleriyle mücadele ekipleri, zararlı böcekleri toplayıp imha ediyor.

Gaziantep Orman İşletme Müdürü Veli Topçu, ormanlarda birçok yararlı ve zararlı böceğin yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

Zararlı böceklerin sayısının artmasıyla ormanların zarar gördüğünü anlatan Topçu, şöyle konuştu:

"Faydalı böceklerin yanında zararlı böcekler de var. Popülasyonları belirli bir seviyeye ulaşınca, miktarları artınca bunlar ağaçlara zarar veriyor. Çam kese böceği dediğimiz türler de ormanlara ciddi manada zarar veriyor. Son yıllarda popülasyonları aşırı şekilde arttı, ağaçları öldürmekle beraber gelişimini de yavaşlatıyor. Zararlı böcekler kış başlangıcından baharın başlangıcına kadar ciddi zarar oluşturuyor. Yol kenarında ormanda gezerken ağaçların üzerinde beyaz keseler görülüyor. Bu böceklerle 3 türlü yöntemle mücadele ediliyor."

"7/24 aktif olarak çalışıyoruz"

Ormanlarda zararlı böceklerle biyolojik, mekanik ve bio-teknik olarak mücadele ettiklerini belirten Topçu, zararlı böceklerin popülasyonunu azaltmak için çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.

Topçu, uygulamanın detaylarını da şöyle anlattı:

"Orman köylülerimiz makaslarla çam keselerini toplayıp bu kafeslere koyuyorlar. Hem mekanik hem de bio-teknik yollarla mücadele ediyoruz. Buraya koyduğumuz çam keseleri buralarda bir müddet kalıyor ve parazitler kafesteki tırtıllarla besleniyor. Bunlar da çam keselerindeki popülasyonları azaltmaktadır. 7/24 aktif olarak çalışıyoruz. Gündüz ormancılık faaliyetleri yürütürken gece ise ormanda kaçakçılıkla ilgili çalışıyoruz. Tüm ekiplerimizle beraber ormancılığı daha ileri noktaya taşımak için gayret gösteriyoruz."

ETİKETLER
Gaziantep
Sıradaki Haber
Yozgat'ta 6 firari hükümlü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:36
İzmir'de 15'i çocuk 42 düzensiz göçmen yakalandı
00:50
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alacak
00:45
Lübnan’da 3 katlı bina çöktü: En az 4 ölü
00:39
BM: Gazze'nin kuzeyinde 6 bebekten 1'i şiddetli yetersiz beslenmeyle karşı karşıya
00:33
İsrail güçleri ile işgalci Yahudi sivillerin Batı Şeria'daki baskın ve saldırılarında 7 Filistinli yaralandı
00:27
Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Eisenkot’tan Savaş Kabinesine uyarı mektubu
Muğla'da badem ağaçları çiçek açtı
Muğla'da badem ağaçları çiçek açtı
FOTO FOKUS
Pendik’te korku dolu anlar: Dairede çıkan yangında tüp patladı
Pendik’te korku dolu anlar: Dairede çıkan yangında tüp patladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ