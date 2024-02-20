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Güncel
AA 20.02.2024 00:03

Rize'de Kitap Fuarı gerçekleştirilecek

Rize Valiliği ve Belediye Başkanlığınca düzenlenen Kitap Fuarı, 23 Şubat-3 Mart'ta 100'e yakın yayınevi ile 50'ye yakın yazarı okurlarla buluşturacak.

Rize'de Kitap Fuarı gerçekleştirilecek

Fuarın tanıtımı amacıyla Vali İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz'ın katılımıyla Rize Belediyesi Meydan Sosyal Tesisi'nde toplantı düzenlendi.

Vali Baydaş, kitap fuarının şehrin kültür ve sosyal hayatına katkı sunacağını söyledi.

Şehirler açısından kitap fuarlarının çok önemli etkinlikler olduğunu ifade eden Baydaş, "Çok güzel bir organizasyon olacak. Belediyemizin öncülüğünde Valiliğimizin ve üniversitemizin desteği ile bu kitap fuarını gerçekleştirmiş olacağız. Şehrin kültür ve sosyal hayatına önemli bir katkı olacak. Önümüzdeki yıllar bunu gelenekselleştirmeye çalışacağız." dedi.

Belediye Başkanı Rahmi Metin ise bin metrekarelik fuar alanında gerçekleştirecekleri fuarda yazarların okuyucularla buluşacağını belirterek, şunları kaydetti:

"10 gün boyunca burada bir kültür şöleni sunmuş olacağız. Her gün söyleşiler ve imza günleri olacak. Biz inanıyoruz ki bölgemizin ve Rize'mizin problemlerini daha üst düzeyde bilgiyle donatabileceğimiz gençler çözeceklerdir. Kitap fuarlarını önemsiyoruz. Ama en çok önemsediğimiz ise bunları kalıcı olarak hayata geçirmemizdir. Bu fuara katılan ve tespit ettiğimiz gençlerimiz içerisinde çok kitap okuyanlara 500 lira değerinde hediye çeki takdim edeceğiz."

Açılışı 23 Şubat Cuma gerçekleştirilecek fuar, 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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