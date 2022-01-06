Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ulusal ve uluslararası alanda ilin vitrini konumunda bulunan Mardin Havalimanı'nda, hizmetin daha etkin ve güvenilir bir şekilde yürütülmesi için gerekli tüm güvenlik önlemlerinin en üst seviyede alındığı belirtildi.

Açıklamada, 2021 yılı boyunca havalimanında yapılan denetimlerde, Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya'ya seyahat eden 799 kişinin çeşitli suçlardan arandığının tespit edildiği bildirildi.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerin ardından gerekli adli işlemlerin tamamlanması amacıyla ilgili birimlere sevk edildi.