"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin etkilediği 11 ilden tahliye edilen veya kendi imkanlarıyla Manisa'ya gelen yaklaşık 1000 depremzede, Valilik koordinasyonuyla kentteki kamu ve özel konaklama tesislerine yerleştirildi.

Yunusemre ilçesindeki Ayşe Hafsa Sultan Yurdu'nda konaklayan depremzedelerden Ayhan Aşkar, eşi ve 2 çocuğuyla Hatay'ın Defne ilçesinden kendi imkanlarıyla Manisa'ya geldiklerini, tarifsiz bir acı yaşadıklarını ve depremle birlikte kendilerini zor dışarı attıklarını söyledi.

Evlerinin ağır hasar aldığını dile getiren Aşkar, "Eşim ve 2 çocuğumla birlikte evdeyken depremin dinmesini bekledik, 20 saniyede bitecek zannettik, duvarların patlamasıyla evi toz duman kapladı. Kendimizi zor dışarı atabildik. Çok şükür binamız çökmedi ama ağır hasar aldı. Dışarı çıktığımızda çok kötü manzaralarla karşılaştık. Çok fazla çöken bina vardı etrafımızda. Bizim kurtuluşumuz mucizeydi" dedi.

Eşi ve çocuklarının depremden çok etkilendiğini vurgulayan Aşkar, "Çocuklar şu anda en ufak bir seste irkilip, korkuyorlar. Psikolojik desteğe ihtiyacımız var, gerçek anlamda büyük bir travma, bunun yaralarının sarılması zor, çok kaybımız var. Allah sabır ve güç versin, telafi edilemeyecek kayıplar verdik. Allah milletimize devletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.

"Nefes alırken içimiz acıyor"

Aşkar, Manisa'da oldukça sıcak karşılandıklarını, her türlü ihtiyaçlarının giderildiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Buraya gelince insanlar bizi bağırlarına bastı, her türlü ihtiyacımızı karşılamak için seferber oldular. AFAD'a ve buradaki yurda yerleştikten sonra her şekilde yardımcı oldular. Burada o kadar sıcak ve gönülden yaklaştılar ki biz kendi ihtiyaçlarımızdan çok Hatay'da kalanlarımızı düşündük. Halen ruhumuz orada, nefes alırken içimiz acıyor. Bu travmanın atlatılması, zor ve zaman alacak."

Defne ilçesinden eşi, 9 yaşında kızı, 7 aylık bir erkek bebeği ile gelen İsmail Daraoğlu da depremin ardından başka bir aileyle birlikte Manisa'ya doğru yola çıktıklarını, 11 kişi 1+1 ev tuttuklarını anlattı.

AFAD'a kayıt yaptırdıkları sırada kaldıkları yerin sorulduğunu anlatan Daraoğlu, "11 kişi 1+1 dairede kalıyoruz deyince yurda yerleştirmeyi teklif ettiler. Bize de mantıklı geldi. Buradaki imkanlardan yararlanıyoruz. Sağ olsunlar bizi burada çok iyi ağırlıyorlar, hiçbir eksiğimiz yok. Allah razı olsun" dedi.