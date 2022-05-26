Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 16:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli yakalandı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Güzelyurt Mahallesinde G.V'nin (40) ikametine düzenlediği operasyonda 5 gram metamfetamin, 12 sentetik uyuşturucu hap, 17 cinsel güç artırıcı hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen para ele geçirildi.
G.K, gözaltına alındı.
Etiketler: Manisa Uyuşturucu Narkotik Jandarma Genel Komutanlığı
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