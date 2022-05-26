Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 16:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de çıkan orman yangınında 5 dekar alan zarar gördü
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dekar ormanlık alanda zarar oluştu.
Arıklıkaş köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Köylülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve orman işletmeye bağlı arazözler sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Soğutma çalışması da yapılan bölgede, yangın sonucu yaklaşık 5 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
Etiketler: Osmaniye Orman Yangını
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