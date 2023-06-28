Manisa'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik 19-26 Haziran tarihleri arasında yapılan 98 çalışmada il genelinde toplam 117 şüpheli yakalandı.



Şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan çalışmalarda ayrıca çeşitli miktarda uyuşturucu madde, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 16 adet fişek, 3 adet hassas terazi, 8 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 41 bin 5 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildiği açıklandı.