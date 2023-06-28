Açık 18.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 28.06.2023 00:58

Manisa'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 117 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik 19-26 Haziran tarihleri arasında yapılan 98 çalışmada il genelinde toplam 117 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan çalışmalarda ayrıca çeşitli miktarda uyuşturucu madde, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 16 adet fişek, 3 adet hassas terazi, 8 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 41 bin 5 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildiği açıklandı. 

ETİKETLER
Manisa
Sıradaki Haber
Edirne'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk sokağa çıkmaya korkuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:18
Burdur'da kontrolden çıkan araç takla atıp devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
02:08
Bursa'da tartıştığı kişiyi göğsünden bıçaklayıp kaçtı
02:02
Kocaeli'de bir işletmenin atölyesinde yangın
01:53
Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
01:49
Malatya'da bir kişi tartıştığı kardeşini pompalı tüfekle vurdu
01:40
Diyarbakır'da taşlı, sopalı, bıçaklı kavga: 5 yaralı
Bayram namazı saat kaçta? İl il bayram namazı saatleri...
Bayram namazı saat kaçta? İl il bayram namazı saatleri...
FOTO FOKUS
İBB'nin Feshane'de açtığı sergi protesto edildi
İBB'nin Feshane'de açtığı sergi protesto edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ