Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar 14:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da uyuşturucu bulunan araçta yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir araçta 1 kilo 16 gram sentetik uyuşturucu bulundu, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede bir aracı durdurdu.
Yapılan aramada 1 kilo 16 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Araçta bulunan A.Ş., A.A., O.G. ve S.Ç. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Manisa Uyuşturucu
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