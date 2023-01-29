Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar 14:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de 138 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle 138 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.
Şehirde etkisini artırarak devam eden kar, özellikle yüksek kesimlerde bulunan köy yollarında ulaşımı olumsuz etkiledi.
İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkeze bağlı 47, ilçelerden Adaklı'da 21, Genç'te 32, Karlıova'da 9, Kiğı 7, Solhan'da 9, Yayladere'de 7 ve Yedisu'da 6 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kapalı yolların açılması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Bingöl
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