Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar 14:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da izinsiz kazı operasyonu: 2 tutuklama
Bursa'nın İznik ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Boyalıca Mahallesi'ndeki bir tarlada izinsiz kazı yapılacağı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Ocak'ta düzenlenen operasyonla E.G. ve D.K'yı bölgede yakaladı.
Olay yerinde, jeneratör, hilti, 4 kazma, 4 kürek, 25 metre elektrik kablosu, 2 manivela çubuğu, demir şiş, balyoz ve 3 hilti ucu ele geçirildi.
Ekipler, şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından tarlanın sahibi H.A'yı da gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.A. ile E.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, D.K. ise kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Bursa Kaçak Kazı
Son Haberler
- 15:16
- 15:23
- 15:12
- 15:07
- 15:05
Sıradaki Haber
Koluna yorgun mermi isabet eden genç yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz