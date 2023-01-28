Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi 18:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
İZBAN seferlerinde elektrik sorunu
İzmir Banliyö Sistemi'nde (İZBAN) elektrik sorunu nedeniyle seferler, Menemen istasyonuna kadar gerçekleştirilebiliyor.
İZBAN yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, hat dışında elektrik sorunu yaşanıyor.
Bu nedenle seferler kontrol amacıyla geçici bir süre Menemen İstasyonu'na kadar yapılabiliyor.
Etiketler: İzmir
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