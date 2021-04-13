Manisa'da H.G.'nin kullandığı otomobil, B.S. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle H.G.'nin kullandığı otomobil, şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada iki sürücü ile otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.

Manisa Şehir Hastanesine götürülen yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.