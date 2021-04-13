Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 10:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da trafik kazası: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Manisa'da H.G.'nin kullandığı otomobil, B.S. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle H.G.'nin kullandığı otomobil, şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada iki sürücü ile otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.
Manisa Şehir Hastanesine götürülen yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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