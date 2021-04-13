Hava sıcaklığının en düşük 3, en yüksek 6 derece ölçüldüğü ilçelerde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Karın beyaz örtüyle kapladığı cadde ve sokaklarda seyirlik görüntüler oluştu.

Karayolları ekipleri, kar yağışının ulaşımı aksatmaması için önlem aldı.

Karlıova ilçesinde kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santimetreyi buldu.

Vatandaşlardan Abdurrahman Ünsal, karın Allah'ın rahmeti ve bereketi olduğunu ifade ederek, "Allah, ne dilerse iyisini yapar." dedi.