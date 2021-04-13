Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 10:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ayvalık'ta 55 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA ]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 55 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 55 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan kaçak göçmenler hakkında 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu' hükümlerine göre işlem yapıldı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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