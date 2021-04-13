Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan, Tunceli ve Iğdır'da havanın çok bulutlu, aralıklı yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Bölge genelinde yağışlar, Erzincan, Tunceli ve Iğdır çevrelerinde gök gürültülü sağanak, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde ise karla karışık yağmur şeklinde düşecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 3, Erzurum ve Ağrı'da 1 derece ölçüldü. Gece sıcaklık, Ardahan'da sıfır, Erzincan'da 4, Tunceli'de 5, Iğdır'da 6 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 17, Tunceli'de 14, Erzincan ve Ağrı'da 11, Kars'ta 9, Ardahan'da 8 ve Erzurum'da 7 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 115, Sarıkamış'ta 56 ve Konaklı'da 45 santimetre ölçüldü.

Bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.