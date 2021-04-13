Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) mübarek ramazan ayı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gölgesinde idrak edilecek.



KKTC Din İşleri Başkanı Talip Atalay, ramazan boyunca ibadethanelerde alınacak tedbirler ve yapacakları çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

