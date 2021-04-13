Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 10:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
KKTC'de ramazan ayı bu yıl da Covid-19 kısıtlamalarının gölgesinde geçecek
[Fotoğraf: AA]
KKTC'de mübarek ramazan ayı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerinin gölgesinde idrak edilecek.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) mübarek ramazan ayı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gölgesinde idrak edilecek.
KKTC Din İşleri Başkanı Talip Atalay, ramazan boyunca ibadethanelerde alınacak tedbirler ve yapacakları çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Etiketler: KKTC Ramazan Ayı Koronavirüs Tedbirleri
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