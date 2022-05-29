Manisa'nın Kula ilçesinde Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan, H.Y. idaresindeki otomobille, kavşaktan şehir içine girmek isteyen İbrahim Öztürk'ün kullandığı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobil de hurdaya dönerken, kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada Öztürk'ün aracında yolcu olarak bulunan İzzet İyli, Mehmet Yılmaz, Emir Öztürk ve Burakcan Öztürk'ün yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan otomobil sürücüleri H.Y. ve İbrahim Öztürk hastaneye kaldırıldı.

Ehliyeksiz sürücü H.Y.'nin 0.23 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.