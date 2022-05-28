Haber Giriş: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 17:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te sanayi sitesinde atık yangını söndürüldü
[Fotoğraf: AA ]
Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki bir sanayi sitesinde yanan atıklar itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Barış Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde, otomobil lastikleri ve çeşitli atık maddeler henüz belirlenemeyen nedenle yandı.
Yangını fark eden iş yeri sahipleri, Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
Yangın, sanayi sitesindeki araçlara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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