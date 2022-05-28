Haber Giriş: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 16:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te 2 hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'te bir inşaattan demir çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli, kovalamaca sonunda yakalandı.
Hürriyet Mahallesi'nde çaldıkları inşaat demirlerini Küçük Sanayi Sitesi'nde hurdacıya sattıkları iddia edilen E.G. ve İ.T.E, polis ekiplerince takibe alındı.
Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan zanlılar, kovalamaca sonucu gözaltına alındı.
Ayrıca, motosiklette bulunan ve hırsızlık olayında kullanıldığı tahmin edilen 2 pense ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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