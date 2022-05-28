Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin nitelikli dolandırıcılık, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması ile POS tefeciliği suçlarının engellenmesine yönelik yaptığı çalışmada 24 Mayıs'ta gözaltına alınan zanlıların işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te 24 Mayıs'ta 6 adrese düzenlenen operasyonda, 23 bin 245 lira, 14 cep telefonu, 6 POS cihazı, 4 dizüstü bilgiyasayar, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 kart kopyalama cihazı ile çok sayıda banka kartı, kimlik belgesi ve doküman ele geçirilmiş, 24 zanlıya ait 177 banka hesabına el koyma işlemi başlatılmıştı.