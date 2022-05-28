Haber Giriş: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 17:03Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kablo hırsızları yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince kablo çalan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince kablo çalan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda kablo çaldığı tespit edilen 2 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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