Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 09:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da trafik kazası, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nı Kula ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Manisa'nın Kula ilçesinin Sandal Mahallesi Sandal Divlit Yanardağı mevkisinde Hasan Güler (37) yönetimindeki 35 AH 2320 plakalı otomobil, toprak yolda taşa çarparak devrildi.
Çevredekilerin haber vermesiyle acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yaralı Hasan Güler'i otomobil içerisinden çıkartarak acil sağlık ekibine teslim etti.
Kula Devlet Hastanesine yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edilen Güler'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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