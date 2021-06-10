Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde kamyonetin aynı yönde giden kamyona arkadan çarpması sonucu sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı ilçesi geçişinde Mehmet E.'nin kullandığı kamyonet, aynı yönde giden R.D. idaresindeki yem yüklü kamyona arkadan çarptı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonette sıkışan sürücü Mehmet E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Mehmet E.'nin cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Yaralı kamyon sürücüsü R.D. ise hastaneye kaldırıldı.
Trafik akışı, araçlar yoldan çekilene kadar İzmir yönüne tek şeritten sağlandı.
Etiketler: Ambulans İtfaiye Manisa Polis Trafik Kazası
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