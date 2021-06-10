Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, belediyeye ait 7 dönümlük araziye ekilen Kundura buğdayının hasadından 3 ton ürün elde edildiğini belirtti.

Açıklamasında, belediyeye ait arazilerde halk için üretim yapılmaya devam edileceğini kaydeden Bozdoğan, "Belediyemizin arazilerini bu proje kapsamında seferber ediyoruz. Hasattan elde ettiğimiz ürünleri de yine dar gelirli vatandaşlarımızın lehine sonuçlanacak şekilde işleyip dağıtıyoruz." ifadelerini kullandı.