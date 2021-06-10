Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 16:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi emekli binbaşı Ömer Tuncay Akan'ın (76) cenazesi toprağa verildi.
İlçede yaşadığı evde vefat eden Akan için Foça Mezarlığı'nda tören düzenledi. Akan'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine, Akan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, Fethiye Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Sedat Karabay, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
Töreninin ardından Akan'ın tabutuna sarılı Türk bayrağı, ailesine teslim edildi.
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